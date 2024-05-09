Президент Таджикистана назвал победу над фашизмом заслугой всех народов СССР

Рахмон: победа над фашизмом достигнута усилиями всех народов СССР
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
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В Москве прошел парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, среди почетных гостей был и Эмомали Рахмон.
Победа над фашизмом была достигнута усилиями всех народов СССР. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмона в ходе переговоров с лидером России Владимиром Путиным в Кремле по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Во время официальной беседы Путин выразил надежду на укрепление мира на планете и поздравил участников ВОВ и ветеранов труда, а также народ Таджикистана с Днем Победы над фашизмом. Российский президент пожелал всем здоровья, мира, стабильности и процветания.
Рахмон, в свою очередь, подчеркнул, что победа над фашизмом была достигнута «мужественной борьбой, героизмом и самоотверженностью представителей народов бывших советских республик». По его словам, трагические уроки Второй мировой войны показывают, что мир и спокойствие являются величайшим благом для каждого человека и процветания государств.
На Параде Победы в Москве в 2024 году приняли участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-Космических сил. Завершился Парад Победы выступлением авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30СМ и Миг-29.
В том числе на торжественное мероприятие прибыли иностранные политики и главы государств. Так, гостями парада стали лидеры восьми стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рахмон обозначил свое отношение к теракту в «Крокусе».
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