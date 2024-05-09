В Молдавию доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата
В торжественной церемонии передачи огня приняли участие Евгения Гуцул, Илан Шор и Марина Таубер.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Молдавии передали частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. Команда молдавского политика и бизнесмена, Илана Шора доставила в Республику Молдова огонь прямиком из Москвы.
В торжественной церемонии передачи огня приняли участие глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор и депутат парламента Молдовы Марина Таубер.
Вечный огонь был передан во все крупные города Молдавии. В том числе, в Оргееве и Комрате с него торжественно зажгли огонь на мемориалах памяти.
Огонь в лампадках пронесли в праздничных колоннах, а вечером в День Победы от них зажгут тысячи свечей в рамках акции «Зажги свечу памяти».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что как Парад Победы прошел в городах Дальнего Востока. Участвовало множество военных, а также была представлена разнообразная боевая техника.
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