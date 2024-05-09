Дождь и слякоть не страшны: как Парад Победы прошел в городах Дальнего Востока

В городах Дальнего Востока прошел Парад Победы
Фото, видео: 5-tv.ru
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Участвовало множество военных и разные виды боевой техники, особенно в Хабаровске.
В городах Дальнего Востока прошли Парады Победы в честь 79-й годовщины разгрома фашистской Германии. 5-tv.ru показывает кадры с памятного события.
В Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском и других городах прошел Парад Победы, зрителей не отпугнул даже дождь и ненастная погода. Кроме того, в мероприятии в Хабаровске также участвовал модернизированный танк Т-80БВМ, который используют в ходе специальной военной операции (СВО).
На Сахалине также возложили цветы к вечному огню в память о Великой Отечественной Войне, а в Параде приняли участие вернувшиеся из зоны проведения спецоперации РФ военнослужащие.
Во Владивостоке отчеканенным строем прошли потомки воинов-тихоокеанцев, продолжающих военные традиции славных предков Известно, что всего в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли около 140 тысяч человек, из них 191 вернулся в звании Героя Советского Союза, а тысячи получили ордена и медали.
Ранее 5-tv.ru писал о том заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он заявил, что аномальный снегопад и мороз никак не отразится на проведении Парада Победы и российских военных, участвующих в памятном мероприятии в Москве.
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