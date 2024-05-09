Памятное шествие прошло в Арктике в День Победы

Участники почтили память советских воинов торжественным маршем.
Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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В Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах торжественным маршем почтили подвиги советских солдат, участвовавших во Второй мировой войне.
В официальном Telegram-канале МЧС России опубликовали кадры, снятые во время торжественного марша. В памятном шествии в Салехарде приняли участие 100 сотрудников ведомства, а Нарьян-Маре — 38.
«Метель и ветер не остудили порыва пламенных сердец участников торжественных мероприятий», — написали представители МЧС в публикации.
В День Победы 9 мая в разных регионах России и других странах проводят традиционные памятные мероприятия. Участники чтят память советских воинов и вспоминают их подвиги в победе над фашистской Германией. В 2024 году состоялась 79-я годовщина со знаменательного события.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Киева возложили цветы к Вечному огню в День Победы.
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