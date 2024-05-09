Цветы к Вечному огню возложили жители Киева в День Победы

Однако жителям украинской столицы препятствуют почтить память советских героев

В День Победы киевляне возложили цветы к Вечному огню в парке Вечной Славы. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

«Киевляне с утра 9 мая несут цветы к Вечному огню», — пишет СМИ.

Также издание опубликовало видеоролик, на котором виден венок с надписью «От президента Украины Владимира Зеленского».

Кроме того, «Страна.ua» сообщает о том, что местная полиция не пустила пенсионерку Галину Савченко возложить цветы к Вечному огню. Инцидент произошел из-за советской символики на ее пилотке. Из-за этого на пенсионерку составили протокол об административном правонарушении. Галина Савченко, по ее словам, представляет организацию «Всеукраинский Союз Советских Офицеров».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что киевский режим предпринял попытку сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке. Администрация Нью-Йорка получала письма с просьбами отменить не только церемонию возложения цветов к памятнику воинам Второй мировой войны, но и мемориальное шествие.