Цветы к Вечному огню возложили жители Киева в День Победы
Киевляне почтили память погибших советских воинов в День Победы
Фото: www.globallookpress.com / Ovsyannikova Yulia
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Однако жителям украинской столицы препятствуют почтить память советских героев
В День Победы киевляне возложили цветы к Вечному огню в парке Вечной Славы. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».
«Киевляне с утра 9 мая несут цветы к Вечному огню», — пишет СМИ.
Также издание опубликовало видеоролик, на котором виден венок с надписью «От президента Украины Владимира Зеленского».
Кроме того, «Страна.ua» сообщает о том, что местная полиция не пустила пенсионерку Галину Савченко возложить цветы к Вечному огню. Инцидент произошел из-за советской символики на ее пилотке. Из-за этого на пенсионерку составили протокол об административном правонарушении. Галина Савченко, по ее словам, представляет организацию «Всеукраинский Союз Советских Офицеров».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что киевский режим предпринял попытку сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке. Администрация Нью-Йорка получала письма с просьбами отменить не только церемонию возложения цветов к памятнику воинам Второй мировой войны, но и мемориальное шествие.
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