Детей войны из Харьковской области поздравили с Днем Победы

Пенсионеры не смогли сдержать слез.
Фото, видео: Пресс-служба «Народного фронта»; 5-tv.ru
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Жителей Харьковской области, которые были детьми во время ВОВ, поздравили с Днем Победы активисты «Народного фронта». Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Сейчас в освобожденных населенных пунктах области живут 128 детей войны. Им вручили подарочные наборы и выяснили, нужна ли какая-нибудь помощь местным пенсионерам.
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что это большой праздник для региона, который отмечают вместе со всей Россией.
«Харьковская область сегодня, как и вся Россия, отмечает 9 Мая. Для нас это большой праздник, поэтому наши жители не могли остаться без внимания. Мы сделали все для того, чтобы люди смогли встретить этот праздник», — сказал Ганчев.
Дети войны были очень рады вниманию активистов. Все они приняли подарки и пожелания, а некоторые пенсионеры даже не смогли сдержать слез от такого внимания.
Ранее 5-tv.ru писал, что военные с ДНР поздравили ветеранов с Днем Победы.
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