Детей войны из Харьковской области поздравили с Днем Победы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

Пенсионеры не смогли сдержать слез.

Фото, видео: Пресс-служба «Народного фронта»; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Жителей Харьковской области, которые были детьми во время ВОВ, поздравили с Днем Победы активисты «Народного фронта». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Сейчас в освобожденных населенных пунктах области живут 128 детей войны. Им вручили подарочные наборы и выяснили, нужна ли какая-нибудь помощь местным пенсионерам.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что это большой праздник для региона, который отмечают вместе со всей Россией.

«Харьковская область сегодня, как и вся Россия, отмечает 9 Мая. Для нас это большой праздник, поэтому наши жители не могли остаться без внимания. Мы сделали все для того, чтобы люди смогли встретить этот праздник», — сказал Ганчев.

Дети войны были очень рады вниманию активистов. Все они приняли подарки и пожелания, а некоторые пенсионеры даже не смогли сдержать слез от такого внимания.

Ранее 5-tv.ru писал, что военные с ДНР поздравили ветеранов с Днем Победы.

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День Победы 9 Мая
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