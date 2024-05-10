Су-30СМ мастерски перехватил дрон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Также в ходе выполнения боевой задачи экипажи отработали патрулирование в заданном районе.
Фото, видео: Виталий Невар / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Су-30СМ уничтожил БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск «Восток»
Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ во время выполнения полетного задания уничтожил БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».
Также в ходе выполнения боевой задачи экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
Работа расчетов РСЗО «Град» Южной группировки войск в ходе СВО
Цели противника днем и ночью эффективно подавляются огнем реактивных систем залпового огня. Так, 122-миллимметровые реактивные снаряды поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения сил, артиллерийские батареи противника.
Для разведки целей и корректировки огня используются беспилотные летательные аппараты. После каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар.
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