Су-30СМ мастерски перехватил дрон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Су-30СМ уничтожил БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск «Восток»

Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ во время выполнения полетного задания уничтожил БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Также в ходе выполнения боевой задачи экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Работа расчетов РСЗО «Град» Южной группировки войск в ходе СВО

Цели противника днем и ночью эффективно подавляются огнем реактивных систем залпового огня. Так, 122-миллимметровые реактивные снаряды поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения сил, артиллерийские батареи противника.

Для разведки целей и корректировки огня используются беспилотные летательные аппараты. После каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар.