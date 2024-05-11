ВС РФ освободили населенный пункт Керамик в ДНР
Российские силы продолжают продвигаться вперед на поле боя.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Российские силы освободили населенный пункт Керамик в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, российские бойцы улучшили свое тактическое положение и нанесли удары по позициям националистов в районах Новоалександровки, Вишневого, Карловки и Розовки. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» до 390 боевиков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ освободили сразу пять населенных пунктов в Харьковской области.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России санкционную войну.
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