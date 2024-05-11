Челик указал на непризнание Израилем международного права
Челик: Израиль не признает международное право
Фото: www.globallookpress.com / Jamal Awad
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Рассмотрение вопроса о членстве Палестины в ООН «отрадно», подчеркнул он.
Измельчивший на трибуне ООН устав организации посол Израиля Гилад Эрдан продемонстрировал, что еврейское государство не признает международное право. Об этом заявил официальный представитель турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.
«Тот факт, что после принятия палестинской резолюции посол Израиля в ООН на трибуне изорвал Устав ООН с помощью измельчителя бумаги, еще раз показал, что Израиль не признает международное право», — написал политик в соцсети Х.
Челик отметил, что рассмотрение вопроса о членстве Палестины в ООН «отрадно».
Ранее 5-tv.ru писал, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о расширении прав Палестины в организации. Решение означает, что она, начиная с 79-й сессии в сентябре, получит дополнительные права и привилегии.
В числе прочего Палестина сможет делать заявления от имени групп стран, получит право на полное участие в конференциях и совещаниях под эгидой ГА ООН. Также резолюция подтверждает право палестинского народа на самоопределение.
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