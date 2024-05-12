Повторное обрушение пострадавшего от обстрела дома произошло в Белгороде

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 342 0

В Белгороде обвалилась крыша жилого дома вслед за подъездом после обстрела ВСУ

Фото, видео: Демидова Елизавета / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Обрушение дома в Белгороде

На месте теракта работают спасатели.

Повторное обрушение части жилого многоэтажного дома произошло в Белгороде в результате обстрела боевиков Украины. Видео с места публикует корреспондент 5-tv.ru.

После того, как обвалился целый подъезд дома, также произошло обрушение и крыши. На месте работают спасатели, проводится разбор завалов.

Сегодня сообщалось, что часть многоэтажного дома в Белгороде обрушилась, целый подъезд обвалился насквозь. Как рассказал Гладков, это произошло из-за попадания украинского снаряда. Губернатор добавил, что направился на место, позже обнародует подробности случившегося. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате обрушения жилого дома в Белгороде, предварительно, пострадали 13 человек. На месте работают семь бригад скорой помощи.

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