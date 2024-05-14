На Украине начали эвакуацию населения в двух городах Сумской области

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Жители Харьковской области также покидают регион.

На Украине начали эвакуацию населения в двух городах Сумской области

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

В двух городах Сумской области Украины — Белополье и Ворожба — начали эвакуацию населения. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной военной администрации.

«Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. Эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области», ― отметили в сообщении.

Помимо этого эвакуация населения проходит и в Харьковской области. Уже вывезли порядка шести тысяч человек.

Прежде президент Незалежной Владимир Зеленский заявил о наступлении российской армии на севере Харьковской области. По его словам, киевский режим якобы знал о планах Москвы и подготовился к ним. Сейчас на границах области, добавил он, идут ожесточенные бои.

Зеленский также заявлял, что командование ВСУ «все рассчитало», но даже эта подготовка не помешала войскам России освободить пять населенных пунктов в Харьковской области. Речь, в частности, идет о селах Борисовка, Огурцово, Пыльная и Стрелечья, а также поселке Плетневка.

Ранее ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Глубокое, Нескучное и Красное в Харьковской области. Потери противника тогда составили до 170 боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто хочет убить Зеленского на самом деле.

Тема:
Спецоперация
14 мая
«Опытный управленец»: в Киеве испугались Белоусова на посту министра обороны РФ
13 мая
Миссия НАТО: Эстония рассматривает возможность отправки войск на Украину
13 мая
Два реактивных снаряда и шесть авиабомб ВСУ сбиты над Белгородом
13 мая
Стремительное продвижение: во Франции заявили, что ВС РФ уже в Волчанске
13 мая
В МВД возбудили дело после избиения сына участника СВО в Шатуре
13 мая
Над Белгородской областью сбили 16 снарядов РСЗО Vampire
13 мая
Никакого перемирия: что может дать РФ взятие Волчанска и Харькова
13 мая
«Ущерб колоссальный»: на Украине раскрыли масштаб разрушений на энергообъектах
13 мая
Боевики ВСУ ударили по промзоне Краснодона в ЛНР: погибли три человека
13 мая
На Украине сменили командира группировки ВСУ «Харьков» на фоне наступления ВС РФ
+3° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
91.63
-0.19 98.85
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
2:45
«Возьму и обломаю»: Билан ответил на слухи о романе с Судзиловской
2:29
Заговорил о раке яичек: Карл III сообщил об ухудшении самочувствия
2:14
На Украине начали эвакуацию населения в двух городах Сумской области
1:59
«Опытный управленец»: в Киеве испугались Белоусова на посту министра обороны РФ
1:45
Плохая наследственность: может ли рак передаться генетически

Сейчас читают

США нужен российский уран: американская Centrus запросит исключение из санкций
Почти ослеп, жил в доме ветеранов: что известно о смерти актера Жарикова
Все еще звучит тревога: последняя информация о теракте в Белгороде
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео