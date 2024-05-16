Врагу не высунуться: российские бойцы теснят ВСУ на авдеевском направлении

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Российские бойцы теснят ВСУ на авдеевском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчеты САУ «Акация» действуют в тандеме с операторами беспилотников.

Постоянно держат в напряжении противника наши подразделения на авдеевском направлении. В тандеме с операторами беспилотников расчеты «Акаций» точно бьют по вражеской технике. Зачищают позиции уже штурмовики. В ходе боя ВСУ делают ставку на дроны-камиказде — и очень зря. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин знает почему.

Авдеевское направление. Воздушная разведка засекает позицию вражеского миномета, который сильно мешает нашей пехоте. Координаты цели передают боевому расчету «Первого» — это командир самоходной артиллерийской Акация группировки «Центр».

— Заряжен.

— Выстрел!

Кадры объективного контроля: затянутая маскировочной сетью минометная позиция поражена. Уцелевшие и раненые ВСУшники бегут к машине. В этот момент рядом падает еще один снаряд.

Подразделения группировки Центр продолжают давить противника на авдеевском направлении, бои здесь идут ожесточенные, линия фронта сдвигается на запад практически каждый день, ну и залог каждого успешного штурма, это грамотная артиллерийская подготовка.

Вот так это работает: если штурмуют село, то разведка засекает места, в которых накапливается и обустраивает опорные пункты противник.

Затем туда прилетает снаряд. Если штурмуется лесополоса, то артиллеристы загоняют противника в блиндажи.

«Бьем точно по целям, враг поднять головы не может, то есть высунуться, а в это время наши штурмы потихонечку продвигаются. То есть, берут их как бы в кольцо. После чего уже говорит „Артиллерия — стоп!“, мы прекращаем огонь, ну и все, потом уже пехота доделывает свое дело», — рассказал командир орудия САУ «Акация» с позывным «Первый».

Кадры от первого лица. Штурмовики группировки «Центр» зачищают вражеский блиндаж

— Что там?

— Контролим.

— Маркер давай гранатой туда отработаем! Не хотят сдаваться в плен — кидай гранату.

Главную ставку в обороне противник делает на ударные дроны-камикадзе. Берет количеством, экспериментирует с боеприпасами к ним.

«Мы столкнулись впервые, лично я за десять месяцев нахождения здесь, именно дроны с напалмом. До этого ни на Водяном, ни в Авдеевке я этого не встречал. И атакуют двойками, четверками», —отметил командир эвакуационной группы с позывным «Иваныч».

Наши адаптируются к новым условиям. В каждом штурмовом отряде теперь есть свое ПВО — самый меткий боец с многозарядным дробовиком — «Сайгой» или «Вепрем». Облаком дроби дрон сбивать легче, чем пулей.

«Все зависит от стрелка, если стрелок хороший. У нас „Змей“ стрелок — охотник, молодой парень, энтузиазма много, стреляет на раз-два, не одну жизнь уже спас пацанам. Мы всегда его с собой берем, впереди идет», — рассказал командир штурмового отряда взвода группировки «Центр» с позывным «Аверик».

Взвод «Аверика» штурмовал Бердычи, это была одна из самых сложных операций. Бойцы опровергают сообщения о том, что противник трусливо бежит. Нет - враг упорный и сдается неохотно. Его приходится ломать силой.

Тема:
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