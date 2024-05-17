В МАГАТЭ заявили об отсутствии следов запуска беспилотников с Запорожской АЭС

Сотрудники агентства осмотрели всю территорию.
Фото: Полегенько Александр / ТАСС
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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели Запорожскую АЭС и не обнаружили признаков того, что оттуда запускали беспилотники. Об этом сообщили на официальном сайте организации.
Специалисты обошли весь периметр атомной станции, в том числе зоны и здания, к которым у них есть доступ, но ничего не обнаружили.
«Они не обнаружили ни тяжелого оружия, ни признаков того, что с ЗАЭС могли запускаться беспилотники», — отметили в документе.
Стоит отметить, что ВСУ регулярно пытаются наносить удары по территории станции, что является прямым нарушение принципов ядерной безопасности, установленными МАГАТЭ в Совете безопасности ООН. Однако организация не просто не реагирует на очевидную угрозу, которую несут действия киевского режима, но и пытаются его прикрыть, заявляя, что доподлинно им неизвестно, кто именно обстреливает ЗАЭС.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему приведут удары ВСУ по Запорожской АЭС.
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