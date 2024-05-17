Украинские БПЛА сбили с помощью стрелкового оружия над Севастополем

Губернатор призвал сохранять спокойствие.

Украинские террористы атаковали Севастополь с помощью дронов. Несколько БПЛА уже уничтожили. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе отражается атака беспилотных летательных аппаратов, используется стрелковое оружие. В настоящее время несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет», — написал он.

Губернатор призвал местных жителей не паниковать и доверять только официальной информации.

Губернатор отметил, что обломки одного из сбитых дронов упали прямо на подстанцию «Севастополь». Из-за этого в городе частично пропал свет.

«Частичное отключение света связано с отключением части оборудования на подстанции „Севастополь“. На подстанцию упали обломки сбитых БПЛА. После отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения», — сообщил губернатор.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Белгородской областью сбиты снаряды РСЗО «Ольха», ракета «Точка-У» и дрон.