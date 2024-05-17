Будем реалистами: в США назвали сроки падения киевского режима

Экс-разведчик Шаффер: ВСУ потерпят поражение в течение трех месяцев
Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau
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Почему западные союзники больше не верят в успехи Украины?
Экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что ВСУ могут потерпеть поражение в течение трех ближайших месяцев, учитывая актуальную ситуацию на фронте.
«Я пытаюсь быть реалистом. Вероятно, примерно уже через три месяца мы увидим падение Киева. <…> Русские добились огромного прогресса», — рассказал он в интервью Эндрю Наполитано для зарубежного YouTube-канала.
Многочисленные попытки украинских боевиков остановить продвижение армии РФ не приносят необходимых результатов, считает Шаффер. А так называемые западные союзники киевского режима уже не рассчитывают на успехи Украины и лишь пытаются извлечь из этой ситуации свою выгоду.
По словам бывшего разведчика, Вашингтону остается рассчитывать только на то, что «неизбежное падение Украины произойдет после 4 ноября» — то есть проведения президентских выборов в Штатах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские «Грады» разгромили опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра. Вражеские позиции вычислили с помощью беспилотника, и с наступлением темноты боевые машины вышли на огневой рубеж.
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