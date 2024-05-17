Российские «Грады» разгромили опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра

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Позиции противника вычислили с помощью беспилотника, а с наступлением темноты атаковали огнем артиллерии.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчеты РСЗО «Град» разгромили опорный пункт противника в районе Часова Яра. Вражеские позиции вычислили с помощью беспилотника, и с наступлением темноты боевые машины вышли на огневой рубеж.

По укреплениям ВСУ выпустили несколько реактивных снарядов. Цель была уничтожена.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Шойгу назвал потери киевского режима с начала 2024 года.

Тема:
Спецоперация
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