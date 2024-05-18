Российские военные освободили село Старица в Харьковской области

Армия России освободила село Старица в Харьковской области от украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отметив, что бойцы продолжают продвигаться в глубину обороны врага.

Кроме того нанесено поражение живой силе и военной техники трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарное Харьковской области, а также Локня и Мирополье — Сумской.