Российские военные освободили село Старица в Харьковской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 37 0

ВС РФ продолжают продвигаться в глубину обороны противника.

Российские военные освободили село Старица в Харьковской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Армия России освободила село Старица в Харьковской области от украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отметив, что бойцы продолжают продвигаться в глубину обороны врага.

Кроме того нанесено поражение живой силе и военной техники трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарное Харьковской области, а также Локня и Мирополье — Сумской.

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