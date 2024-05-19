Крупнейший металлургический комбинат на Украине может пострадать от мобилизации

В интервью британской газете Financial Times глава крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо заявил, что мобилизация угрожает существованию комбината.

«Если они (украинские власти. — Прим. ред.) продолжат мобилизовывать, то у нас не будет достаточно (сотрудников. — Прим. ред.) для функционирования. Мы здесь говорим о существовании компании», — сообщил Лауро Лонгобардо.

Отмечается также, что раньше на предприятии преимущественно женщины работали на административных должностях, но в настоящее время они все чаще выполняют работу, требующую физического труда.

«В конце концов, я думаю, что страна проигрывает», — резюмировал глава завода.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский подписал закон о мобилизации преступников на Украине. Ряды армии могут пополнить до 20 тысяч заключенных и людей, имеющих судимость.