Зеленский подписал закон о мобилизации преступников на Украине

На Украине начнут мобилизовывать преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Указ об этом подписал лидер киевского режима Владимир Зеленский, следует из базы данных на сайте Верховной рады.

Глава Минюста Украины Денис Малюська ранее заявил, что ряды армии могут пополнить до 20 тысяч заключенных и людей, имеющих судимость. По его словам, привлечь больше — не получится. В каждом случае будет определяться, насколько тот или иной человек полезен для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сегодня статус законопроекта об изменениях в Уголовный кодекс Украины, касающихся условно-досрочного освобождения (УДО) украинцев при мобилизации, обновился на сайте Верховной рады — он гласит о заверении документа подписью Зеленского.

Кроме того, на Украине увеличат штрафы для уклонистов. Согласно указу Зеленского, они вырастут до 25,5 тысячи гривен с перспективой блокировки счетов при неуплате, сообщает местное издание «Страна.ua».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, продлевающие военное положение и всеобщую мобилизацию до 11 августа. Рада их поддержала 8 мая, а также приняла законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления граждан.

Он не коснется заключенных, отбывающих сроки за убийства, сексуальное насилие и подрыв основ нацбезопасности. Были уточнены категории призывников, ужесточены меры наказания для уклонистов.

МИД Украины уже приостановил консульские услуги для мужчин призывного возраста, проживающих за границей. Нынешние нормы не предусматривают положений о демобилизации из ВСУ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что закон об ужесточении мобилизации, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, уничтожил права граждан Незалежной. За рубежом из-за этих нововведений образовалась паника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине отменили указ, который давал бронь работникам курьерских служб и букмекерских контор от мобилизации.