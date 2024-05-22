«Красный уровень опасности»: Рудковская с семьей попала в ураган на Мальдивах
Яна Рудковской вместе с семьей попала в сильный ураган на Мальдивах
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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На этом проблемы звезды не закончились.
Отпуск у музыкального продюсера Яны Рудковской с Евгением Плющенко и их детьми не задался. Звездная семья прилетела на Мальдивы, но до отеля добраться не успела из-за сильного урагана.
«Добраться до нашего острова можно либо на лодке, либо на гидросамолете. Все это невозможно при такой „мальдивской“ погодке, так как красный уровень опасности. Итог — мы восемь часов сидим в аэропорту и ждем буквально „у моря погоды“. Все вокруг ходят и хотят помочь, но ничего сделать не могут», — рассказала звезда в своем Telegram-канале.
По словам продюсера, это еще не самое страшное. У Рудковской заблокировали популярный мессенджер. Для бизнес-леди это — катастрофа, так как она должна быть постоянно на связи. Знаменитость предупреждает поклонников о том, что это новый вид мошенничества.
«Тебя блокируют те же люди, что и помогают восстановить! И вы многие этого парня знаете. И я не первый случай в его истории. Не получив деньги от меня, он просто решил меня повторно заблокировать», — огорчилась и без того расстроенная знаменитость.
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