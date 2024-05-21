Шольц раскритиковал план НАТО по созданию бесполетной зоны на западе Украины

Он призвал США и Европу «сконцентрироваться на поддержке» Незалежной, а не становлении сторонами конфликта.
Фото: www.globallookpress.com / Dts Nachrichtenagentur
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План НАТО по созданию бесполетной зоны на западе Украины будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на собрании Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Карлсруэ.
Шольц напомнил, что в начале конфликта идея создания бесполетной зоны уже обсуждалась, однако в ней, по его словам, «нет никакого здравого смысла».
Европа и США должны «сконцентрироваться на поддержке» Украины, но сами ни в коем случае не должны становиться стороной конфликта, подчеркнул канцлер.
Между тем ряд депутатов бундестага ранее одобрили идею использовать западные зенитные ракетные комплексы на территории стран НАТО для того, чтобы закрыть небо над Украиной от российских ракет.
Так, Родерих Кизеветтер заявил, что страны Запада могут уничтожить российские ракеты над украинской территорией с помощью «трансграничной» противовоздушной обороны. В пример депутат привел то, как военные США, Великобритании и Франции участвовали в отражении иранской атаки на Израиль в апреле.
Коллеги Кизеветтера — Агнешка Брюггер и Антон Хофрайтер — поддержали его мнение. Они сочли правильным размещение систем ПВО на границах соседних с Украиной стран для прикрытия ее западных областей и допустили обеспечение ПВО со стороны Польши и Румынии.
Ранее 5-tv.ru писал, что идея защиты украинского неба силами блока НАТО — это попытка втянуть Европу в ядерную войну с Россией.
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