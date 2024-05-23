США оставили за Украиной право принимать решения об ударах вглубь России

Идею американских конгрессменов уже прокомментировали в Кремле.

В Конгрессе США вновь заговорили об ударах по территории России. Официально разрешить Украине такие атаки призвал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Майкл Маккол даже принес на слушания карту. И показал, куда, по его мнению, должны бить ВСУ американскими ракетами ATACMS, которые вошли в последний пакет военной помощи, выделенный Киеву.

В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен на этих же слушаниях заявил, что США лишь поставляют оружие. Как его применять, решает сама Украина.

«Что касается разрешения на удары за пределами Украины, то мы этим не занимались. Но Украина должна будет принять, и примет собственные решения. Я хочу гарантировать, что она получит ту технику, которая ей необходима», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что группа законодателей США направила письмо главе Пентагона с требованием официально разрешить Украине удары по России.

Идею американских конгрессменов прокомментировали в Кремле. Дмитрий Песков подчеркнул, что «в Конгрессе много горячих голов», которые готовы вести войну до последнего украинца.