Круглосуточный дозор: как расчеты ЗРК «Тор» уничтожают дроны ВСУ

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Российские ТОРы успешно уничтожают дроны ВСУ на южно-донецком направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Позиции войск РФ находятся под круглосуточной защитой.

От вражеских налетов небо над позициями российских бойцов прикрывают экипажи «ТОРов». Они мониторят обстановку на десятки километров вокруг и могут вести одновременно до четырех целей. От опыта и мастерства оператора зависят жизни сотен бойцов. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, как принимают решения буквально за секунды.

«ТОР» постоянно меняет огневую позицию — находиться на одном месте опасно. Небо над южно-донецким фронтом буквально кишит вражескими дронами.

Когда на радарах зенитчиком появляется опознанная цель, свою работу начинает ПВО. Характерный звук разрыва означает, что цель поражена. Беспилотник сбит первой же ракетой, как и в 90% случаев.

«Залетела с определенного азимута. Кружилась, кружилась. Я доложил. Высоту не менял. Мне дали команду на уничтожение», — говорит начальник расчета ЗРК «ТОР» с позывным «Булава».

Битва за небо на этом участке южно-донецкого фронта не прекращается ни на секунду. Днем и ночью украинские беспилотники пытаются выведать позиции войск РФ. Правда, подлететь ближе чем на десять километров у них получается редко — противовоздушный щит держит удар. «ТОР» сопровождает до четырех целей одновременно и гарантированно их уничтожает.

«Поначалу было сложно. В данный момент уже привыкли. Приходится сидеть на фишке по команде запускать двигатели и менять точку», — говорит механик-водитель с позывным «Джида».

В этом составе расчет с августа 2022 года. Уже набили руку на всем, чем можно. Научились сбивать крылатые ракеты Storm Shadow, которые летят на максимально низкой высоте. И те же высокоскоростные HIMARS, которые точно также разрываются на части под натиском наших ракет.

«Самая крупная цель беспилотник Ту-141 „Стриж“. Противник применяет его в качестве дрона-камикадзе. Там взрывчатка. Он летел на территорию России. Мы его обнаружили, доложили и успешно уничтожили», — говорит начальник расчета ЗРК «ТОР» с позывным «Булава».

Баллистические ATACMS на глаза «ТОР» пока не попадались, но бойцы уверены, справятся и с ними. Это не просто слова. Зенитчики, которые прикрывают войска первого эшелона и мирные города Донбасса от воздушных атак, еще ни разу не подводили.

Тема:
Спецоперация
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