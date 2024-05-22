Круглосуточный дозор: как расчеты ЗРК «Тор» уничтожают дроны ВСУ

Позиции войск РФ находятся под круглосуточной защитой.

От вражеских налетов небо над позициями российских бойцов прикрывают экипажи «ТОРов». Они мониторят обстановку на десятки километров вокруг и могут вести одновременно до четырех целей. От опыта и мастерства оператора зависят жизни сотен бойцов. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, как принимают решения буквально за секунды.

«ТОР» постоянно меняет огневую позицию — находиться на одном месте опасно. Небо над южно-донецким фронтом буквально кишит вражескими дронами.

Когда на радарах зенитчиком появляется опознанная цель, свою работу начинает ПВО. Характерный звук разрыва означает, что цель поражена. Беспилотник сбит первой же ракетой, как и в 90% случаев.

«Залетела с определенного азимута. Кружилась, кружилась. Я доложил. Высоту не менял. Мне дали команду на уничтожение», — говорит начальник расчета ЗРК «ТОР» с позывным «Булава».

Битва за небо на этом участке южно-донецкого фронта не прекращается ни на секунду. Днем и ночью украинские беспилотники пытаются выведать позиции войск РФ. Правда, подлететь ближе чем на десять километров у них получается редко — противовоздушный щит держит удар. «ТОР» сопровождает до четырех целей одновременно и гарантированно их уничтожает.

«Поначалу было сложно. В данный момент уже привыкли. Приходится сидеть на фишке по команде запускать двигатели и менять точку», — говорит механик-водитель с позывным «Джида».

В этом составе расчет с августа 2022 года. Уже набили руку на всем, чем можно. Научились сбивать крылатые ракеты Storm Shadow, которые летят на максимально низкой высоте. И те же высокоскоростные HIMARS, которые точно также разрываются на части под натиском наших ракет.

«Самая крупная цель беспилотник Ту-141 „Стриж“. Противник применяет его в качестве дрона-камикадзе. Там взрывчатка. Он летел на территорию России. Мы его обнаружили, доложили и успешно уничтожили», — говорит начальник расчета ЗРК «ТОР» с позывным «Булава».

Баллистические ATACMS на глаза «ТОР» пока не попадались, но бойцы уверены, справятся и с ними. Это не просто слова. Зенитчики, которые прикрывают войска первого эшелона и мирные города Донбасса от воздушных атак, еще ни разу не подводили.