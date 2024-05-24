Боевиков расщепило на атомы после удара Су-34. Лучшее видео из зоны СВО

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с УМПК, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.