Боевиков расщепило на атомы после удара Су-34. Лучшее видео из зоны СВО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 18 0

Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с УМПК, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Тема:
Спецоперация
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