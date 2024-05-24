Синоптики рассказали, какую погоду ждать москвичам в пятницу

В Москве ожидается теплая погода без осадков 24 мая
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
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Наступают долгожданные выходные. Порадует ли нас ситуация за окном?
Пятница, 24 мая, порадует москвичей комфортной температурой воздуха. Об этом сообщает сайт «Метеовести».
«Сегодня столичный регион останется под влиянием барического максимума и характер метеоусловий изменится мало. Погода сохранится малооблачная и солнечные лучи начнут постепенно прогревать пришедшие накануне прохладные воздушные массы», — говорится в сообщении.
В столице температура воздуха прогреется до 23 градусов. В Подмосковье погожа не слишком разнится, там ожидается до плюс 24 градусов.
В субботу, 25 мая, также обойдется без осадков, возможно потепление до плюс 26 градусов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что погода летом будет нестабильной.
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