Синоптики рассказали, какую погоду ждать москвичам в пятницу

Наступают долгожданные выходные. Порадует ли нас ситуация за окном?

Пятница, 24 мая, порадует москвичей комфортной температурой воздуха. Об этом сообщает сайт «Метеовести».

«Сегодня столичный регион останется под влиянием барического максимума и характер метеоусловий изменится мало. Погода сохранится малооблачная и солнечные лучи начнут постепенно прогревать пришедшие накануне прохладные воздушные массы», — говорится в сообщении.

В столице температура воздуха прогреется до 23 градусов. В Подмосковье погожа не слишком разнится, там ожидается до плюс 24 градусов.

В субботу, 25 мая, также обойдется без осадков, возможно потепление до плюс 26 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что погода летом будет нестабильной.