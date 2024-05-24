Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетней Насти

Эфирная новость 19 0

Девочка страдает от детского церебрального паралича. Ее постоянно мучают боли, она ничего не может делать самостоятельно.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел»! Накануне мы рассказали о маленькой Насте из Брянской области и ее мечте — пойти своими ножками.

Девочка страдает от детского церебрального паралича. Ее постоянно мучают боли, она ничего не может делать самостоятельно. Насте требуется сложная операция стоимостью один миллион 120 тысяч рублей.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму, и даже больше. За сутки вы перечислили два миллиона 703 тысячи 305 рублей. Большое вам спасибо!

Тема:
День Добрых Дел
23 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Насти из Брянской области
17 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для четырехлетней Евы
16 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Евы
8 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для девятилетнего Игоря из Москвы
3 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для трехлетней Варвары
2 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетней Варвары
26 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Егора из Барнаула
25 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Егора из Барнаула
19 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Арины из Чебоксар
18 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Арины из Чебоксар
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.25
0.06 97.88
-0.02
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 и...

Последние новости

10:55
«Приснился вещий сон»: как экс-солистка «Тату» Юлия Волкова смогла победить рак
10:43
Есть дела поважнее: Байден может пропустить конференцию по Украине в Швейцарии
10:42
В Оренбургской области началось нашествие насекомых
10:34
Собянин рассказал о планах продвижения столичных брендов
10:22
«Жар-птица или фламинго?» — Боня опять опозорилась в Каннах из-за неудачного наряда
10:21
«Сербия не забудет»: Вучич поблагодарил Россию за позицию по резолюции о Сребренице

Сейчас читают

Стало известно в какую сумму обойдется родителям выпускной в 2024 году
Виталий Мутко: «40 процентов людей не возьмут ипотеку, даже если ставка будет нулевая»
Умирала в страшных муках. Сестру Фриске лечили от рака подпольным лекарством
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео