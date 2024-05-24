Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетней Насти
Девочка страдает от детского церебрального паралича. Ее постоянно мучают боли, она ничего не может делать самостоятельно.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел»! Накануне мы рассказали о маленькой Насте из Брянской области и ее мечте — пойти своими ножками.
Девочка страдает от детского церебрального паралича. Ее постоянно мучают боли, она ничего не может делать самостоятельно. Насте требуется сложная операция стоимостью один миллион 120 тысяч рублей.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму, и даже больше. За сутки вы перечислили два миллиона 703 тысячи 305 рублей. Большое вам спасибо!
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