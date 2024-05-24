Германия поставила Украине десять танков Leopard

Кроме того, немецкая сторона готовится передать киевскому режиму системы HIMARS.
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
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Германия поставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) десять танков Leopard 1A5 в рамках совместного проекта с Данией. Об этом сообщает кабмин страны, на сайте которого опубликован список военной помощи.
Кроме того, власти Германии готовятся отправить киевскому режиму три реактивные системы залпового огня HIMARS. В пакет также вошли 54 разведывательных БПЛА Vector и Heidrun, 8,5 тысячи артиллерийских снарядов, а также 20 пулеметов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бойцы ВС РФ разобрались еще с одним немецким танком Leopard, который используют боевики ВСУ. 238-я бригада разбила технику с помощью гаубицы 2А65 «Мста-Б».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
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