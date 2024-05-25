Около 350 заключенных освободили на Украине для отправки на фронт

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 22 0

NYT: на Украине освободили около 350 заключенных для отправки на фронт

Около 350 заключенных освободили на Украине для отправки на фронт

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Владимир Зеленский 17 мая подписал законопроект о мобилизации уголовников.

Глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что 350 украинцев, отбывавших наказания за легкие и средние преступления, были выпущены по условно-досрочному освобождению (УДО) для участия в боевых действиях в зоне СВО. Об этом он сообщил в интервью для издания The New York Times.

Кроме того, по словам министра, на фронт захотели отправиться более четырех тысяч арестантов. По оценкам властей Украины, планируется призвать около 20 тысяч заключенных, включая тех, кто находится под стражей в ожидании суда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Незалежной Владимир Зеленский подписал указ о начале мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Тема:
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