Макрон поддержал удары ВСУ западным оружием по военным объектам России

Президент Франции не видит в своих высказываниях эскалации.
Фото: Reuters / Liesa Johannssen
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Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал Киев в предложении наносить оружием западного производства удары по военным объектам на территории Российской Федерации. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которая состоялась по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине», — утвердил Макрон.
Президент Франции отметил, что это не дает никакого разрешения на причинение вреда гражданским лицам и, тем военным объектам, которые не участвуют в атаке Украины.
Макрон также отметил, что это нацелено лишь на защиту Украины и не несет цели нанести вред России. По его словам, это всего лишь защита от «агрессора», которым Европа незаслуженно провозгласила Россию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Франции обсуждают вопрос отправки военных инструкторов на Украину.
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