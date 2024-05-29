Над Армавиром уничтожили украинский беспилотник

Кондратьев: беспилотник ВСУ уничтожен над Армавиром
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Силы ПВО успешно пресекли попытку Киева атаковать российский регион.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник самолетного типа ВСУ в небе над городом Армавир. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края. Над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он.
Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже нет. Ведутся поиски места падения украинского дрона, работают спецслужбы.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе подтвердили использование Украиной западного оружия для удара по Кубани. В частности, ВСУ применили американскую зенитную ракетную систему Patriot как минимум один раз на территории РФ.
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