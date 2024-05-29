Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ядерном паритете РФ после ударов ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о нанесении урона ядерному паритету России и США после атаки дронов ВСУ в Краснодарском крае. Он порекомендовал журналистам обратиться с этой темой к Минобороны.

«Вопрос специфический. Я рекомендую вам адресовать его в наше оборонное ведомство», — сказал Песков в ходе пресс-конференции.

Следует отметить, что российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

На Западе подтвердили, что Украина в последнее время неоднократно применяла западное оружие для ударов по России. В частности, боевики атаковали цели в Краснодарском крае с использованием американской зенитной ракетной системы Patriot. Сам киевский режим не признается, ссылаясь на отсутствие согласия от стран-поставщиков на удары по России западным оружием. При этом Минобороны РФ и руководство Краснодарского края публично не заявляли об использовании западного оружия в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над городом Армавир Краснодарского края.