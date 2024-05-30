На Пятом канале акция «День добрых дел» для Софии из Санкт-Петербурга

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня на Пятом канале традиционный "День добрых дел"! И теперь наша помощь нужна Софии из Санкт-Петербурга. У девочки врожденный порок сердца и, как следствие, огромное количество побочных недугов. Сейчас ребенок нуждается в операции, и на нее требуются более двух с половиной миллионов рублей.

Помочь семье собрать деньги можете вы, зрители Пятого канала. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

Старший ребенок в семье, София родилась с пороком сердца. О диагнозе стало известно, когда мама была еще беременна. Но врачи уверяли: дефект, скорее всего, несерьезный, и его можно будет легко скорректировать с помощью операции.

«Когда София родилась, оказалось все намного сложнее. Этот порок вообще считается „синим“, то есть как таковой легочной артерии нет, и легкие снабжаются воздухом за счет калатерарии — это маленькие веточки, которые в легкие входят», — рассказывает Светлана Катковская, мама Софии.

По сути, девочка появилась на свет с сердцем очень пожилого человека — она быстро устает, у нее частая одышка и учащенный пульс.

Первую операцию малышке провели всего через пару месяцев после рождения. А всего таких операций было четыре. И одну из них, в Германии, удалось провести благодаря вам — зрителям Пятого канала. Девять лет назад мы уже рассказывали о Софии. Тогда, после установки легочного протеза, у девочки началась новая жизнь.

Но Соня быстро растет и протез для нее уже стал слишком маленьким. У девочки начинаются головокружения, головные боли, высокий пульс, она не может уснуть, повышена тревожность.

Все достижения Софии — занятия спортом без сильных нагрузок и запуск речи — могут быть перечеркнуты, если не заменить легочный протез. Врачи настаивают: сделать это нужно как можно скорее.

«Это операция жизненно необходимая, потому что, если ее не сделать вовремя, уже произойдут необратимые процессы в органах и тканях в головном мозге и других тканях. Потому что ребенок растет и кислорода не хватает», — объясняет врач-кардиолог Татьяна Басова.

Чтобы оплатить счет, выставленный итальянскими специалистами, нужно собрать 2 602 000 рублей. Семья снова надеется на помощь неравнодушных людей. Без нее родителям Софии не справиться — работает только отец, на его плечах еще и забота о пожилых дедушке и бабушке Сони.

Операцию будут проводить именно в Италии, потому что там такой сложный порок, как у Софии, лечат лучше всего. И врачи дают гарантию положительного результата. Ведь ошибиться в этом случае никак нельзя.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Софии, обратившись напрямую в благотворительный фонд.