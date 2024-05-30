На Пятом канале акция «День добрых дел» для Софии из Санкт-Петербурга

Эфирная новость 1 712

У девочки врожденный порок сердца и, как следствие, огромное количество побочных недугов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня на Пятом канале традиционный "День добрых дел"! И теперь наша помощь нужна Софии из Санкт-Петербурга. У девочки врожденный порок сердца и, как следствие, огромное количество побочных недугов. Сейчас ребенок нуждается в операции, и на нее требуются более двух с половиной миллионов рублей.

Помочь семье собрать деньги можете вы, зрители Пятого канала. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

Старший ребенок в семье, София родилась с пороком сердца. О диагнозе стало известно, когда мама была еще беременна. Но врачи уверяли: дефект, скорее всего, несерьезный, и его можно будет легко скорректировать с помощью операции.

«Когда София родилась, оказалось все намного сложнее. Этот порок вообще считается „синим“, то есть как таковой легочной артерии нет, и легкие снабжаются воздухом за счет калатерарии — это маленькие веточки, которые в легкие входят», — рассказывает Светлана Катковская, мама Софии.

По сути, девочка появилась на свет с сердцем очень пожилого человека — она быстро устает, у нее частая одышка и учащенный пульс.

Первую операцию малышке провели всего через пару месяцев после рождения. А всего таких операций было четыре. И одну из них, в Германии, удалось провести благодаря вам — зрителям Пятого канала. Девять лет назад мы уже рассказывали о Софии. Тогда, после установки легочного протеза, у девочки началась новая жизнь.

Но Соня быстро растет и протез для нее уже стал слишком маленьким. У девочки начинаются головокружения, головные боли, высокий пульс, она не может уснуть, повышена тревожность.

Все достижения Софии — занятия спортом без сильных нагрузок и запуск речи — могут быть перечеркнуты, если не заменить легочный протез. Врачи настаивают: сделать это нужно как можно скорее.

«Это операция жизненно необходимая, потому что, если ее не сделать вовремя, уже произойдут необратимые процессы в органах и тканях в головном мозге и других тканях. Потому что ребенок растет и кислорода не хватает», — объясняет врач-кардиолог Татьяна Басова.

Чтобы оплатить счет, выставленный итальянскими специалистами, нужно собрать 2 602 000 рублей. Семья снова надеется на помощь неравнодушных людей. Без нее родителям Софии не справиться — работает только отец, на его плечах еще и забота о пожилых дедушке и бабушке Сони.

Операцию будут проводить именно в Италии, потому что там такой сложный порок, как у Софии, лечат лучше всего. И врачи дают гарантию положительного результата. Ведь ошибиться в этом случае никак нельзя.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Софии, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Тема:
День Добрых Дел
24 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетней Насти
23 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Насти из Брянской области
17 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для четырехлетней Евы
16 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Евы
8 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для девятилетнего Игоря из Москвы
3 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для трехлетней Варвары
2 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетней Варвары
26 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Егора из Барнаула
25 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Егора из Барнаула
19 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Арины из Чебоксар
+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
89.79
0.53 97.13
0.24
Грядет непростое время: какие знаки зодиака столкнутся с трудностями в лю...

Последние новости

20:52
«Муж сделал все, что мог»: как прошли последние дни Анастасии Заворотнюк
20:38
Национальная интернет-премия: проект НМГ «Пацаны меняются» победил в номинации социальная интернет-акция
20:30
Дотянуться до мирных: как украинские спецслужбы готовили серию терактов в Крыму
20:14
«Чудовищное разрушение»: Домогаров раскроет подробности ухода из театра Моссовета
20:05
Стало известно место и время прощания с Анастасией Заворотнюк
19:58
Евросоюз утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России

Сейчас читают

Газ не включали, а долг растет: жильцов предупредили о главной ошибке с показаниями счетчиков
«Конкуренция остра как никогда, всем нужны российские туристы»
Мартынов о безразличии нынешнего общества: «Пырнули ножом — все проходят мимо»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео