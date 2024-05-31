«Круглогодично высокий»: в Кремле оценили риск снижения турпотока на юг России

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ.

Российские власти не видят опасности снижения туристического потока в российские регионы в связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Туристический поток весьма высокий, он и сейчас уже начался, там (на юге России) в целом он круглогодично высокий, это же круглогодичный курорт, поэтому сейчас мы там такой опасности не видим», — сказал он.

Следует отметить, что российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ предотвратила серию терактов на железнодорожных объектах в Крыму. Разведка Украины завербовала пятерых жителей полуострова для своих целей, четверо их них задержаны.