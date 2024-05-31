Украинский певец Потап поглумился над Заворотнюк

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 221 0

Украинский певец Потап поглумился над Заворотнюк и столкнулся с критикой

Украинский певец Потап поглумился над Заворотнюк

Фото: Клюшкин Виктор / ТАСС

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Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

В ответ артист потонул под волнами критики.

Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) решил поглумиться над смертью заслуженной артистки России Анастасия Заворотнюк на своей странице в социальной сети, но в итоге утонул в критике подписчиков и удалил публикацию.

«Ну что, Настя, весело было играть образы, выставляя украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», — написал у себя в блоге Потап.

Сразу после этого его привели в чувства комментарии пользователей, которые осудили музыканта за жестокость и отсутствие даже капли сострадания. Один из подписчиков посоветовал Потапу выступать в цирке.

В итоге певец решил удалить свою публикацию.

Анастасия Заворотнюк скончалась сегодня ночью на 54-м году жизни. Последние пять лет актриса боролась с раком головного мозга. В прошедшие несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось.

Ранее 5-tv.ru писал, как дочь Анастасии Заворотнюк простилась со своей мамой — она опубликовала трогательное фото, дополнив его теплыми словами.

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