СМИ сообщают о взрывах в Киеве

Воздушную тревогу объявили еще в 16 областях.

В Киеве прогремело несколько взрывов после объявления воздушной тревоги, об этом сообщает издание «РБК-Украина».

Помимо Киева, 31 мая предупреждения об угрозе с воздуха объявили еще в 16 областях на всем севере, западе и центре Украины.

Как отмечает «Зеркало недели» в своем Telegram-канале, удары пришлись по нежилым объектам.

В последний раз воздушные взрывы прогремели в начале мая.

Россия после начала специальной военной операции бьет высокоточным оружием исключительно по критическим объектам украинской инфраструктуры. Такая мера стала ответом на террористические акты киевского режима на российских территориях. Речь идет, в том числе о диверсии на Крымском мосту.

РФ продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Пентагон объяснил Украине, какие именно удары она может наносить по территории России.