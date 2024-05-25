Москвичам пообещали аномальную жару на следующей неделе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 38 0

Вильфанд: температура в Москве 30 мая может достичь отметки +29 градусов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД_КОРНИЕНКО; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице существенно превысит многолетние значения.

Воздух в Москве на следующей неделе может прогреться до +30 градусов. Об этом 5-tv.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Москва находится в холодной части антициклона, воздушные массы перемещаются с севера и северо-востока. И это сочетание умеренно холодного воздуха и солнечной энергии мощной приводит к тому, что температура находится в диапазоне +23… +25 градусов», — пояснил он.

Центр антициклона 26 мая переместится на восток, температура поднимется до +28 градусов. Это на три-четыре градуса выше многолетних значений, отметил Вильфанд.

Также он предупредил, что 26 мая в столице возможны кратковременные дожди протяженностью до 30 минут и грозы. По словам синоптика, они не доставят москвичам особого дискомфорта.

Затем, 27 мая, в Москве ожидается до +23, по области — до +25 градусов. Днем позже потеплеет до +27, а 29 мая — до +28 градусов.

Наконец, 30 мая в столице ожидается до +29, а на юге Московской области — до +30 градусов. Это также существенно выше многолетних значений, подчеркнул Вильфанд.

Синоптик Дмитрий Киктев ранее рассказал, что нынешним летом россиянам не стоит ожидать ровного тепла. На протяжении всех трех месяцев погода будет преподносить сюрпризы: шквалистый ветер, ливни и грозы будут сменяться сухими и жаркими периодами. При этом температура в основном останется в пределах нормы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, стоит ли москвичам начинать готовиться к открытию купального сезона.

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