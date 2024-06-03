«В трусах»: Бузова угодила в скандал из-за наряда на концерте в День защиты детей

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 38 0

Бузова возмутила фанатов откровенным нарядом на концерте в День защиты детей

«В трусах»: Бузова угодила в скандал из-за наряда на концерте в День защиты детей

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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Тема:
Ольга Бузова

Еще недавно певица осудила Настю Ивлееву за «голую» вечеринку, а теперь же сама вышла на сцену в провокационном образе.

Телеведущая и певица Ольга Бузова возмутила общественность своим образом на выступлении в Уфе, прошедшем 1 июня, в День защиты детей. Пользователи Сети в комментариях осудили артистку за слишком откровенный наряд, припоминая ей возраст и высказывания касательно нашумевшей в декабре «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

«39 лет — это возраст, когда нужно выглядеть красиво и нельзя выглядеть пошло. В данном случае пошлость берет верх»;

«Назвала Настю кринжом года, а сама в трусах»;

«Я отписываюсь. Всего хорошего вам, Ольга»;

«Уже не тот возраст, чтобы так оголяться», — негодуют пользователи.

Для выступления Ольга Бузова выбрала провокационный наряд — кожаное боди с откровенным декольте и стразами, высокие кожаные ботфорты. Подписчики призвали Бузову «повзрослеть» и «поумнеть». Они отметили, что на фестивале присутствовало много несовершеннолетних и детей, и такой сценический образ звезды был просто неуместен на данном мероприятии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова кардинально сменила имидж после операции.

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