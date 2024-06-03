Три пляжа на миллионы человек: какие водоемы Петербурга безопасны для купания

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В Петербурге признаны безопасными для купания три пляжа

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Специалисты еженедельно проверяют качество воды в реках и озерах северной столицы.

Вся центральная Россия и даже Северо-Запад приходят в себя после аномальной жары. В Москве было +30 градусов, в Петербурге +29, дожди нисколько не спасали.

Самые людные места сейчас не улицы городов, а пляжи. Внезапно выяснилось, что на всю северную столицу официально признанных безопасными мест для купания всего три. И это — на несколько миллионов человек.

Горожан предупреждают: в большинство водоемов заходить просто опасно для жизни. Почему, рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Вода прогрелась до +20, температура воздуха — до +27. И даже ночью не становится прохладнее. Поэтому даже ранним утром у воды мест остается немного.

Купаются и в Неве, и в озерах, и в Финском Заливе. Но безопасных пляжей там совсем мало.

«Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу ежегодно, начиная с мая, проводится контроль качества водных объектов в акватории пляжей. Вода на трех пляжах соответствует по всем показателям требованиям гигиенических нормативов», — говорит начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотрбенадзора по Санкт-Петербургу Ольга Смелова.

При учете, что в городской черте 24 пляжа, три — цифра небольшая. Остальные водоемы заражены. Из воды с чем только не выныривают: от банальной кишечной палочки до гепатита.

«Может повыситься температура, появиться головная боль, тошнота, рвота, диарея, боли в животе. Особенно опасно купание в различных лесных водоемах. К обычным кишечным инфекциям здесь присоединяется ряд других опасных инфекций, например, лептоспироз», — объясняет заведующая отделением № 2 СПБГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени Боткина» Татьяна Потапова.

От последнего умирает каждый десятый заразившийся. Врачи при первых симптомах рекомендуют сразу вызывать скорую.

Самые популярные пляжи Курортного района стали еще удобнее: тут и шезлонги новые, и кабинки для переодевания. Вот только вся эта роскошь — лишь для купания в солнечных ваннах.

Но и на официально одобренном Роспотребнадзором пляже, одном из трех, встречаются таблички, запрещающие купание. Снимать их нет никакого смысла, ведь пробы воды берутся раз в неделю. И если на этой неделе купаться разрешили, уже на следующей могут снова запретить.

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