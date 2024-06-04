Российские Су-25 уничтожают замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российские Су-25 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Удары по позициям противника наносятся неуправляемыми авиационными ракетами.
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне спецоперации. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.
Так, летчики выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток». Все указанные цели были успешно поражены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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