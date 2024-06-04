Сотрудники военкомата на Украине «на эмоциях» сбили велосипедиста

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 13 0

Руководство Львовского областного военкомата подтвердило, что мужчину сбили не умеющие держать себя в руках военные.

Сотрудники военкомата на Украине «на эмоциях» сбили велосипедиста

Фото: www.globallookpress.com / Fotostand / K. Schmitt

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Во Львовской области Украины микроавтобус с сотрудниками военкомата сбил велосипедиста призывного возраста. Руководство областного военкомата подтвердило эту информацию, объясняя произошедшее несдерживаемыми эмоциями военных. Во время погони велосипедист нецензурно ругался, и украинские военкомы не выдержали.

«Относительно видео, обнародованного в социальных сетях, сообщаем: по просьбе военнослужащих районного военкомата предъявить документы, гражданин начал выкрикивать нецензурную лексику… Дальше гражданин начал убегать на велосипеде. Военнослужащие… не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Затем догнали и пытались преградить ему путь», — сообщается на странице военкомата в Facebook*.

Известно, что украинские мужчины всячески избегают отправки на фронт. В конце мая сотрудник львовского ТЦК Владимир Гренюх в интервью «Эспрессо» заявил, что только 2% получивших повестку мужчин приходят добровольно.

На остальных мужчин украинские военкомы буквально устраивают «охоту». Дело доходит до абсурда. Так в Одесской области сотрудники военкомата пытались мобилизовать подростка-сироту.

Ранее 5-tv.ru показал видео с места событий, где военкомы сбивают велосипедиста.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Тема:
Спецоперация
4 июн
«Мир прямо сейчас!»: во Франции вызвало ужас видео с задержанием из Днепропетровска
4 июн
На остановках автобуса в Москве появились плакаты, предостерегающие французов
4 июн
Российские военные эвакуируют жителей Харьковской области под обстрелами ВСУ
4 июн
«Привычная практика лжи»: ВСУ отработали методику провокации в Херсоне
4 июн
Береговой ракетный комплекс «Бастион» уничтожил объекты боевиков ВСУ
4 июн
Грядет блэкаут. Украинцев призвали готовиться к отключениям света зимой
4 июн
Противотанкисты громят ВСУ под Угледаром. Лучшее видео из зоны СВО
4 июн
Российские Су-25 уничтожают замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 июн
Работа оборонных предприятий Украины оказалась под угрозой из-за мобилизации
4 июн
Точными ударами: артиллеристы громят позиции ВСУ в районе села Урожайное
+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.38
-0.81 96.87
-0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
«Мир прямо сейчас!»: во Франции вызвало ужас видео с задержанием из Днепропетровска
11:33
«Терять нечего»: NYT сообщила о расхождении интересов США и Украины
11:25
На остановках автобуса в Москве появились плакаты, предостерегающие французов
11:19
Сотрудники военкомата на Украине «на эмоциях» сбили велосипедиста
11:10
Глава Иваново Владимир Шарыпов ушел в отставку
11:04
Марионетка: в Крыму ответили на заявление Киева о легитимности власти на Украине

Сейчас читают

Бузова извинилась за откровенный образ на концерте в Уфе
Психолог рассказал, как спасти ребенка, которого буллят в школе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео