«Вызовет реакцию обратную»: Волочкова о введении дресс-кода для артистов

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 207 0

Балерина Волочкова выступила против введения дресс-кода для артистов при публике

«Вызовет реакцию обратную»: Волочкова о введении дресс-кода для артистов

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Ольга Бузова

Предложение депутатов Госдумы стало реакцией на скандальное выступление певицы Ольги Бузовой.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова выступила против введения дресс-кода для артистов во время публичных выступлений. Свое категоричное мнение знаменитая балерина высказала изданию Газета.ру.

«Мне кажется, запреты никакие не повлекут за собой позитива, потому что любой запрет вызывает реакцию обратную», — заявила Волочкова.

По мнению балерины, выбор стиля одежды для выступлений должен основываться на «совести каждого человека». Причем осуждение ни к чему не приведет, в таких случаях гораздо эффективнее «подсказать» артисту, указала звезда.

«Вы посмотрите на эти формы — это же жесть. Неужели ей самой это нравится?» — раскритиковала Волочкова скандальный наряд певицы Бузовой.

Высказываясь о рамках стиля во время публичных выступлений, она подчеркнула, что в балете они совершенно другие — это элитарное искусство. Звезда против любых запретов, но при этом предпочитает «интеллигентную форму».

Певица Ольга Бузова выступила на концерте в Уфе в День защиты детей в начале июня — она оделась в провокационный наряд. После этого возмутились не только местные жители, но и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она сравнила выступление Ольги Бузовой со скандальной «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой.

После этого депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой — с требованием ввести дресс-код для артистов во время публичных выступлений.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ольга Бузова решила оправдаться за свой скандальный наряд.

Тема:
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