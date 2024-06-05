Делегат от ОАЭ назвал развитие сотрудничества с Россией причиной участия в ПМЭФ

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 37 0

Глава ТПП Шарджи напомнил, что почти три года назад был создан Российский совет Объединенных Арабских Эмиратов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Главная причина участия Объединенных Арабских Эмиратов в Петербургском международном экономическом форуме — намерение укрепить деловое сотрудничество стран в рамках Российского совета ОАЭ. Соответствующее заявление сделал председатель торгово-промышленной палаты (ТПП) Шарджи Абдалла Султан Аль Оваис в беседе с 5-tv.ru.

Он подчеркнул, что обе страны создали Российский совет ОАЭ почти три года назад. Целью является объединение людей из сфер недвижимости, производства, логистики, услуг для взаимодействия друг с другом.

«Мы также работаем вместе, чтобы привлечь людей к совместной работе в частном секторе с обеих сторон. Именно поэтому мы собрались здесь сегодня, чтобы принять участие в конференции, чтобы быть вместе в частном секторе, работать вместе для деловых людей. Это главная причина, по которой мы здесь и почему мы работаем над развитием Российского делового совета ОАЭ», — сказал Абдалла Султан Аль Оваис.

В Северной Столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что делегат Молдавии Павел Дуганов на ПМЭФ-2024 назвал «потугами горстки людей» действия Кишинева. Заявления молдавских властей и их шаги не имеют ничего общего с позицией народа Республики.

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