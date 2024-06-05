Заявления молдавских властей и их шаги не имеют ничего общего с позицией народа Республики.

Действия официального Кишинева являются потугами маленькой горстки людей, у них нет ничего схожего с мнением народа республики. Об этом заявил член делегации Молдавии на ПМЭФ-2024 Павел Дуганов в беседе с корреспондентом «Известий» Антоном Золотницкий на полях Петербургского международного экономического форума.

«То, что мы видим по телевизору, и что пытается сделать молдавская власть — это потуги маленькой горстки людей, которые с молдавским народом ничего общего не имеют. Сегодня, как и всегда, Россия является самым близким другом Молдовы», — сказал он.

Россия и Молдавия сохраняли дружеские отношения на протяжении многих веков, подчеркнул Дуганов. По его словам, важным шагом является то, что делегация Молдавии прибыла на форум в Санкт-Петербурге.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Молдавия и Украина договорились о поставках газа из России.