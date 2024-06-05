«Мы не останемся без качественных лекарств»: в РФ растет число производителей
В Роспатенте заявили о росте числа производителей в сфере фармацевтики
Фото, видео: www.globallookpress.com / Arne Dedert; 5-tv.ru
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Если ранее иностранные разработчики занимали более половины российского рынка, то на сегодняшний день ситуация сильно изменилась.
Наиболее высокий уровень патентной активности наблюдается в сфере фармацевтики и биотехнологии. Об этом в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов.
«В силу своей экономической направленности медицина и фармацевтика направлены на длительный результат и срок. Срок действия патентов там 20-25 лет», — добавил Зубов.
Глава ведомства подчеркнул, что ранее иностранные разработчики занимали более половины рынка, а теперь ситуация начала выравниваться и с заявками на патенты для создания важных лекарственных препаратов, которые могли бы конкурировать с зарубежными аналогами, стало обращаться все больше отечественных производителей и ученых.
«Сегодня это соотношение, когда было 60 на 40, сейчас ситуация не просто выравнивается. Этот баланс уходит в сторону российских предпринимателей», — отметил он, добавив, что в ближайшее время они смогут не только заменить зарубежные аналоги, но и на несколько лет опередить их разработки.
По словам Зубова, заявки по инновационным решениям множество, и зачастую они требуют от Роспатента комплексного подхода, что позволяет изобретателям защитить не отдельную деталь, а все аспекты разработки. Например, в МИСиС создали позволяющий в кратчайшие сроки сформировать новый слой кожи для остановки кровотечения специальный пистолет.
Не обходится без технологических новинок и сам ПМЭФ-2024. Как сообщал ранее 5-tv.ru, гостей форума встречает робот-человек. И привлекает он внимание к стенду Подмосковья шутками и отличным настроением.
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