Банк «РОССИЯ» договорился о сотрудничестве с ж/д оператором «Урал Логистика»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Банк «РОССИЯ» договорился о сотрудничестве с железнодорожным оператором «Урал Логистика», соглашение заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Свои подписи поставили Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и учредитель ООО «Урал Логистика» Александр Иванов.

Ожидается, что сотрудничество между АБ «РОССИЯ» и компанией «Урал Логистика» будет расширяться в различных сферах — как в реализации инвестиционных программ, так и в развитии финансирования предпринимательства и роста объемов расчетно-кассового обслуживания. Совместная работа также ожидается в розничном направлении.

«Успешный опыт сотрудничества способствовал
дальнейшему расширению взаимодействия в течение 2023-24 годов: благодаря
профинансированной Банком M& A-сделке „Урал Логистика“ упрочила свои позиции на рынке», — сообщила председатель правления банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко.

«Банк „РОССИЯ“ является надежным деловым партнером, который участвует в реализации
наших самых амбициозных проектов», — сообщил учредитель ООО «Урал Логистика» Александр Иванов, а также выразил уверенность, что новая договоренность сможет стать новым этапом в упрочнении партнерского сотрудничества.

В Северной Столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Тема:
ПМЭФ 2024
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