Банк «РОССИЯ» профинансирует создание реабилитационного центра в Симферополе

АБ «РОССИЯ» вместе с Фондом развития промышленности РФ займется финансированием «Севастопольского центра протезирования и ортопедии» для разработки учреждения по реабилитации в Симферополе в Крыму.

Соглашение о сотрудничестве подписали председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и основатель группы компаний «Без барьеров» Валерий Чагин во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Планируется, что это сотрудничество поможет людям с потерянными конечностями или инвалидностью вернуться к насыщенной и полноценной жизни как можно скорее.

«Для Банка это очень важная история — и по той причине, что мы уже 10 лет работаем в Крыму, и потому, что это значимый социальный проект, который повысит качество жизни тысяч людей, столкнувшихся с тяжелейшими трудностями из-за ампутации», — сообщила председателем правления Банка «РОССИЯ» Татьяной Полинко.

Основатель компании «Без барьеров» Валерий Чагин подчеркнул, что именно благодаря общей программе АБ «РОССИЯ» и Минпромторга появилась реальная возможность создать на Крымском полуострове современный высокотехнологичный центр.

«Мы уверены, что совместными усилиями реализация проекта будет успешной», — заверил он.