Банк «РОССИЯ» профинансирует создание реабилитационного центра в Симферополе

Организация профинансирует проект «Севастопольского центра протезирования и ортопедии» вместе с Фондом развития промышленности РФ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
АБ «РОССИЯ» вместе с Фондом развития промышленности РФ займется финансированием «Севастопольского центра протезирования и ортопедии» для разработки учреждения по реабилитации в Симферополе в Крыму.
Соглашение о сотрудничестве подписали председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и основатель группы компаний «Без барьеров» Валерий Чагин во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Планируется, что это сотрудничество поможет людям с потерянными конечностями или инвалидностью вернуться к насыщенной и полноценной жизни как можно скорее.
«Для Банка это очень важная история — и по той причине, что мы уже 10 лет работаем в Крыму, и потому, что это значимый социальный проект, который повысит качество жизни тысяч людей, столкнувшихся с тяжелейшими трудностями из-за ампутации», — сообщила председателем правления Банка «РОССИЯ» Татьяной Полинко.
Основатель компании «Без барьеров» Валерий Чагин подчеркнул, что именно благодаря общей программе АБ «РОССИЯ» и Минпромторга появилась реальная возможность создать на Крымском полуострове современный высокотехнологичный центр.
«Мы уверены, что совместными усилиями реализация проекта будет успешной», — заверил он.
- 5 июн
- «Это беззаконие»: глава Рособрнадзора о проведении досмотра выпускников на ЕГЭ
- 5 июн
- Президент АКИТ сообщил о росте объемов торговли в интернет-магазинах РФ
- 5 июн
- Банк «РОССИЯ» договорился о сотрудничестве с ж/д оператором «Урал Логистика»
- 5 июн
- «Мы на лидирующих позициях»: в России зарегистрированы почти 30 медизделий с ИИ
- 5 июн
- Родословное древо Путина показали на ПМЭФ-2024
- 5 июн
- «В девять раз»: гендиректор МСП рассказал о росте торгующих онлайн-компаний
- 5 июн
- «Мы не останемся без качественных лекарств»: в РФ растет число производителей
- 5 июн
- На ПМЭФ состоялось открытие платформы «Росконгресс Урбан Хаб»
- 5 июн
- Делегат от ОАЭ назвал развитие сотрудничества с Россией причиной участия в ПМЭФ
- 5 июн
- Банк «РОССИЯ» совместно с УК «Визант Групп» начнут развитие курортной зоны в Крыму
Читайте также
54%
-0.62 96.56
-0.31
Нашли ошибку?