Мурашко на ПМЭФ сообщил об обучении в России студентов-медиков из 150 стран

Министр здравоохранения РФ принял участие в сессии «Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС».
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В вузах России медицинское образование получают студенты из 150 стран мира. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на сессии «Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС» в рамках ПМЭФ-2024.
«Три четверти стран мира обучаются, и студенты получают высшее врачебное образование в вузах России, 150 стран», — подчеркнул министр.
Мурашко добавил, что входящие в БРИКС страны высоко компетентны в сфере фармацевтики, разработки, производства и регуляторики лекарств. Так, во время пандемии первые инновационные препараты были зарегистрированы именно среди государств БРИКС.
«Определенные вопросы коммуникаций в рамках стран БРИКС с максимальной численностью и компетенцией в области фармацевтики мы видим перспективными», — отметил Мурашко.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.
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