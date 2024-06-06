Боевая работа: как ЗРК «Бук» уничтожает вражеские беспилотники и ракеты
Для этого комплекса непоражаемых целей не существует.
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
Вражеские беспилотники и ракеты российские бойцы ловят с помощью зенитно-ракетных комплексов «Бук». Система за секунды распознает цель, которая выпущена на расстоянии больше 100 километров и, несмотря на радиоэлектронное подавление, доводит ее до зоны поражения и уничтожает. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал подробности работы подразделений ПВО.
Позиция на угледарском участке южно-донецкого фронта для зенитчиков из Забайкалья относительно новая, а вот враги — старые: все те же высокоскоростные крылатые ракеты и практически неуловимые снаряды реактивной артиллерии.
Впрочем, для «Бука» непоражаемых целей не существует. Комплекс ПВО сканирует небо на расстоянии 100 километров.
«Сбили два HIMARS. На этом направлении интенсивность очень большая. Те же самые HIMARS, какие-то другие ракеты и очень много дронов-камикадзе», — рассказывает механик-водитель с позывным «Мать».
Американские ракеты HIMARS — это одна из приоритетных и самых сложных целей для ПВО. Летят быстро и очень высоко, до 22 километров. К тому же, у них сверхнизкая радиолакационная заметность
На корпусе российской боевой машины — засечки в два ряда, символизирующие успешные пуски. Работы сейчас так много, что совсем скоро на броне может закончиться место. Также зенитчики фиксируют и попытки воздушного контрудара. Когда целью становятся они сами.
Средства обеспечивают полную воздушную безопасность и наземных подразделений ВС РФ, которые ведут наступление на линии южно-донецкого фронта, и мирных городов Донбасса, гарантированно уничтожая любую вражескую цель.
Сбоев в работе российских зенитчиков не бывает. Ведь от их работы зависит жизни не только тех, кто на передовой, но и в тылу. Защита мирных городов Донбасса от украинских снарядов — это первая и самая главная цель.
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