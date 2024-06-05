Можно даже диабетикам: на ПМЭФ представили первые в России конфеты со сладким белком
На ПМЭФ представили первые в России конфеты со сладким белком
Фото: www.globallookpress.com
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Производители создали инновационный ингредиент, способный, наконец, убрать сладости из списка вредных продуктов.
Первые в российском производстве конфеты со сладким белком представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Инновационный ингредиент сертифицировали в ЕАЭС в апреле 2024 года.
«Сладкие белки не вызывают инсулинового отклика и, соответственно, могут стать решением проблемы сладости в рационе диабетиков. Конфеты, разработанные нашими технологами, — это пилотный образец», — сообщил исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов изданию Газета.ру.
Таким образом, благодаря новой разработке производители сделали шаг к решению проблемы ожирения и сахарного диабета.
Отмечается, что Россия стала одной из первых стран в мире, где сертифицировали сладкий белок. Вещество слаще сахарозы в несколько тысяч раз, при этом он не повышает в крови уровень глюкозы.
ПМЭФ-2024
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.
Ранее 5-tv.ru писал, что ПМЭФ-2024 собрал рекордное количество участников.
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