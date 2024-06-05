Путин: Россия готова сотрудничать с любым избранным президентом США

Президент России Владимир Путин заявил, что России все равно, кто победит на выборах президента США.

«Сказать, что — и я говорю совершенно искренне, — что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике, я бы так не сказал. Думаем, что ничего, по сути, такого серьезного не произойдет», — объяснил глава государства на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.

Президент РФ объяснил свое заявление тем, что, по его мнению, в независимости от того, кого выберут на роль президента Америки, ситуация между двумя странами никак не изменится.

Он также сказал, что демократия в США — абсолютно мнимая. Политики борются между собой так, что вредят своему же государству.

Сегодня, 5 июня, Путин в рамках ПМЭФ-2024 беседует с руководителями крупнейших международных информационных агентств. В мероприятии принимают участие и представители недружественных стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Решетников рассказал о законопроекте МСП+.