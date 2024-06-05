Путин: Россия готова сотрудничать с любым избранным президентом США
Новый лидер Штатов не изменит ничего в отношениях с РФ.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kevin Dietsch - Pool via CNP; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин заявил, что России все равно, кто победит на выборах президента США.
«Сказать, что — и я говорю совершенно искренне, — что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике, я бы так не сказал. Думаем, что ничего, по сути, такого серьезного не произойдет», — объяснил глава государства на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.
Президент РФ объяснил свое заявление тем, что, по его мнению, в независимости от того, кого выберут на роль президента Америки, ситуация между двумя странами никак не изменится.
Он также сказал, что демократия в США — абсолютно мнимая. Политики борются между собой так, что вредят своему же государству.
Сегодня, 5 июня, Путин в рамках ПМЭФ-2024 беседует с руководителями крупнейших международных информационных агентств. В мероприятии принимают участие и представители недружественных стран.
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