Путин: Россия готова сотрудничать с любым избранным президентом США

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Срочная новость 18 0

Новый лидер Штатов не изменит ничего в отношениях с РФ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kevin Dietsch - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Президент России Владимир Путин заявил, что России все равно, кто победит на выборах президента США.

«Сказать, что — и я говорю совершенно искренне, — что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике, я бы так не сказал. Думаем, что ничего, по сути, такого серьезного не произойдет», — объяснил глава государства на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.

Президент РФ объяснил свое заявление тем, что, по его мнению, в независимости от того, кого выберут на роль президента Америки, ситуация между двумя странами никак не изменится.

Он также сказал, что демократия в США — абсолютно мнимая. Политики борются между собой так, что вредят своему же государству.

Сегодня, 5 июня, Путин в рамках ПМЭФ-2024 беседует с руководителями крупнейших международных информационных агентств. В мероприятии принимают участие и представители недружественных стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Решетников рассказал о законопроекте МСП+.

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